Si addormenta in un campo, mietitrebbia gli falcia la gamba: è ricoverato, ma nessuno conosce il suo nome Non si conosce ancora l'identità del trentenne che a fine settembre si è addormentato in un campo di mais dove una mietitrebbia gli ha falciato la gamba: è ancora ricoverato in ospedale con parte dell'arto sinistro amputato.

A cura di Ilaria Quattrone

A fine settembre un ragazzo di trent'anni si è addormentato in un campo di mais nelle campagne di Castiglione (Mantova). Una mietitrebbia gli ha falciato la gamba. Alcuni giorni fa è stato trasferito all'ospedale di Montichiari. Stando a quanto raccontato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova, di lui si conosce solo l'età: non si hanno infatti notizie né del suo nome né delle sue origini.

Gli è stata amputata parte della gamba sinistra

Il giovane ha perso gran parte della gamba sinistra: l'amputazione, infatti, è stata eseguita sopra il ginocchio. È arrivato all'ospedale di Brescia il 27 settembre scorso ed è stato affidato ai servizi sociali interni alla struttura. Pochi giorni fa è stato poi disposto il trasferimento nel reparto dei subacuti dell'ospedale di Montechiari.

Il trentenne parla pochissimo italiano e fa molta fatica a camminare. Non è chiaro cosa gli accadrà una volta uscito dall'ospedale. Il Comune di Castiglione, infatti, per il momento non lo ha preso in carico.

La sua storia

Grazie a un mediatore culturale, è stato possibile scoprire la sua storia: due anni fa è partito dal Marocco. È arrivato in Europa con la speranza di trovare fortuna così da poter aiutare la sua famiglia che vive ancora nel suo Paese e che non sa che ha perso la gamba.

Prima dell'Italia, si trovava in Spagna dove avrebbe subito alcune violenze. Sarebbe quindi rientrato in Marocco per poi partire nuovamente per l'Europa. Anche in questo secondo viaggio avrebbe subito violenze.

Non ha spiegato però come sia approdato al nord Italia e poi a Castiglione dove poi è rimasto vittima del grave incidente.