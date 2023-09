Si addormenta in un campo di mais: una mietitrebbia gli taglia la gamba, è grave Ieri sera, mercoledì 27 settembre, una mietitrebbia ha tagliato la gamba a un uomo di trent’anni che si era addormentato in un campo di mais.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, mercoledì 27 settembre, a Castiglione delle Stiviere (Mantova) una mietitrice ha tagliato la gamba a un uomo di trent'anni. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova, il trentenne stava dormendo in un campo di mais. Non è chiaro perché si trovasse lì: se avesse scelto quel posto come riparo o se sia addormentato dopo una giornata di lavoro.

Cos'è successo nel campo di mais di Castiglione delle Stiviere

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 in un campo di mais di un'azienda agricola che si trova tra via Levadello e via Mazzadonne, vicino alla strada provinciale. Sembrerebbe che il macchinario aveva appena iniziato l'operazione di trebbiatura quando ha colpito il giovane.

L'agricoltore, che si trovava a bordo del mezzo, appena ha sentito le urla del ragazzo ha bloccato l'attività e chiamato i soccorsi. La gamba del trentenne era stata amputata all'altezza del ginocchio.

Il trentenne trasferito all'ospedale Civile di Brescia

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica.

Il trentenne è stato portato agli Spedali Civili di Brescia dove è ancora ricoverato in gravi condizioni di salute, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Oltre loro, sul luogo dell'incidente c'era anche una squadra dei vigili del fuoco di Mantova.

I carabinieri, invece, hanno svolto i rilievi del caso: stanno cercando di capire perché l'uomo si trovasse lì e soprattutto stanno provando a risalire alla sua identità.