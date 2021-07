Sette milioni di lombardi hanno prenotato il vaccino anti Covid: il 74% ha ricevuto la prima dose In Lombardia oltre sette milioni di persone hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid. Per la precisione, fa sapere l’assessorato al Welfare, “questa mattina il dato si attesta a 7.001.294 adesioni, con il 74 per della popolazione ‘vaccinabile’ che ha ricevuto la prima dose”. Ovvero il 74 per cento degli over 12.

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La vice presidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti lo aveva preannunciato pochi giorni fa, ora ci sono anche i dati effettivi. In Lombardia oltre sette milioni di persone hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid. Per la precisione, fa sapere l'assessorato, "questa mattina il dato si attesta a 7.001.294 adesioni, con il 74 per della popolazione ‘vaccinabile' che ha ricevuto la prima dose".

Sette milioni di lombardi hanno prenotato il vaccino

L'assessore Moratti ha poi ricordato che "i lombardi che hanno meno di 12 anni sono circa un milione e secondo le disposizioni di Ema e Aifa non sono ‘vaccinabili'. Aggiungo relativamente a questo dato che siamo la ragione italiana con la migliore performance". Poi, la vice presidente ha aggiunto che "fa piacere constatare che l'appello rivolto nei giorni scorsi a incrementare le somministrazioni è stato accolto favorevolmente e che i riscontri sono positivi". Dopodiché, ha snocciolato altri dati, spiegando che le inoculazioni delle seconde dosi hanno superato quota 47.000 negli ultimi due giorni. Per questo motivo, a partire da domani, giovedì 22 luglio, tutti i centri vaccinali lombardi aumenteranno a 50.000 posti "le disponibilità complessive per prenotare la prima dose, che verranno effettuate a partire dal 29 luglio, per tutte le fasce di età". Inevitabile anche un ennesimo richiamo e pensiero agli over 60, a cui la Moratti ha chiesto di vaccinarsi. Infine, buone notizie anche dal fronte dei richiami in vacanza, dove negli ultimi cinque giorni sono arrivate 1.054 richieste di vaccino da cittadini non lombardi che però soggiornano in regione.