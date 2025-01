Sequestrati 46 milioni di euro a FedEx: “Illecita somministrazione di manodopera”

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio, è stata data notizia del sequestro di 46 milioni alla divisione italiana dell'azienda FedEx Espress Italy Srl, leader nel settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti, effettuato dalla Guardia di Finanza su provvedimento della Procura di Milano.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano e dal Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, si sono concentrate sul fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. Come si legge dalla nota stampa, firmata dal Procuratore Marcello Viola, le ipotesi investigative "riguardano una complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore" che avrebbe quindi portato "all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti".

In particolare modo è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sarebbero stati "schermati da società ‘filtro' che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative" che avrebbero omesso di versare l'Iva e i contribuiti all'Inps. Gli investigatori, in queste ore, stanno notificando gli avvisi di garanzie alle persone fisiche e giuridiche coinvolte.