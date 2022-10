Sequestrati 138mila articoli per festeggiare Halloween, l’allarme: “Sono pericolosi” Più di 138mila prodotti senza marchio CE sono stati trovati in vari magazzini. Maschere di Halloween, ma anche addobbi natalizi. Tutto sequestrato perché pericolosi per l’incolumità dei clienti.

A cura di Enrico Spaccini

Halloween è arrivato. Ragazzi e ragazze di ogni età sono pronti a scendere in strada e a festeggiare con indosso le maschere più spaventose. Parola d'ordine: paura. Si sceglie un qualche personaggio da cui travestirsi, qualcuno che tra film e leggende abbia rappresentato un pericolo per la sue prede. Pericolo che deve derivare dall'aspetto mostruoso delle maschere, e non dal materiale con cui sono state prodotte.

Ecco che la Guardia di finanza di Monza, in seguito a vari controlli, hanno sequestrato più di 138.000 prodotti considerati non sicuri che erano stati stoccati nei magazzini di alcuni rivenditori di Lissone e Bellusco.

Maschere non conformi

Maschere costumi, ma anche giocattoli. In migliaia, tutti trovati senza il marchio CE: quello che identifica che il prodotto rispetta il regolamento di conformità dell'Unione europea.

Non solo, mancavano anche le indicazioni riguardanti l'importatore e il distributore, il luogo in cui sono stati fabbricati e ogni informazione circa il materiale, le eventuali sostanze pericolose e le modalità di smaltimento.

Oltre ai prodotti per Halloween, altre decine di migliaia di oggetti e decorazioni sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle. Tra queste, luminarie a led varie, addobbi di Natale pronti per essere esposti, ma anche accessori di bigiotteria e materiale di cancelleria. Tutto senza marchio CE.

Anche articoli da fumo

Sono stati portati via, infine, anche più di 7.000 articoli da fumo. Questi erano stati messi in vendita nonostante l'esercizio non disponesse dei permessi, violando in questo modo la normativa sui generi di monopolio.

Per questi negozi, oltre ai sequestri, sono previste anche pesanti sanzioni amministrative per aver messo in concreto pericolo la salute e l'incolumità degli acquirenti.