video suggerito

Sequestrati 121 milioni di euro alla filiale italiana di Amazon: scoperta una frode fiscale Oggi martedì 23 luglio, su delega della Procura di Milano, le Fiamme Gialle stanno sequestrando 121 milioni di euro alla filiale italiana di Amazon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amazon nel mirino della Guardia di finanza di Milano. Oggi martedì 23 luglio, su delega della Procura di Milano, le Fiamme Gialle stanno sequestrando 121 milioni di euro alla filiale italiana di Amazon. Il provvedimento è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì: ci si sta concentrano sul fenomeno della somministrazione illecita di manodopera nel settore della logistica. Ora si attende la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Si tratterebbe dell'ennesima indagine della Procura nel settore della logistica: in tutto si è calcolato 600 milioni di euro restituiti al Fisco da colossi come Dhl, Gls, Uber, Brt, Geodis, Esselunga, Ups, Gs, Gxo, Schenker.

Stando a quanto emerso dalle indagini, alla base c'è "una complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale", ossia Amazon Italia, "del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti".

Nel dettaglio, così si attivava la sfera della filiera della manodopera: "è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati ‘schermati' da società ‘filtro' che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società ‘serbatoio'), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale".