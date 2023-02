Segue una donna di 28 anni e la violenta nel parcheggio del supermercato dove lavora L’ha seguita fino al supermercato dove lavora, poi l’ha aggredita nel parcheggio della struttura e l’ha violentata: è quanto accaduto a una donna di 28 anni a Cornaredo, in provincia di Milano. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni.



L'ha seguita da casa e fino al supermercato dove lavora, poi l'ha aggredita nel parcheggio della struttura e l'ha violentata: è quanto accaduto lo scorso 7 gennaio a una donna di 28 anni abusata a Cornaredo, comune in provincia di Milano. I carabinieri hanno individuato il presunto responsabile, un uomo di 35 anni, che hanno arrestato lo scorso 4 febbraio.

L'accusa è di violenza sessuale aggravata. La 28enne ha raccontato di essere stata scaraventata a terra da un uomo che subito dopo le avrebbe coperto la bocca con una mano per evitare che urlasse. Le avrebbe schiacciato la testa per terra e le avrebbe abbassato i pantaloni per palpeggiarla. Dopodiché è scappato. La vittima ha denunciato l'episodio ai carabinieri della stazione locale.

I carabinieri sono risaliti all'identità dell'uomo grazie alle telecamere

I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di video-sorveglianze. Dall'analisi dei video e sulla base dei racconti di alcuni testimoni, è stato possibile scoprire che un uomo, a bordo della sua automobile, avrebbe seguito la donna e l'avrebbe aggredita così come raccontato dalla stessa. E attraverso quelle immagini, sono riusciti a risalire alla sua identità.

Durante le indagini, gli investigatori hanno trovato anche la felpa che l'uomo indossava al momento dei fatti. Il 35enne infatti si era coperto il capo con il cappuccio per non essere identificato e scappare, a bordo della propria automobile, indisturbato. I militari sono riusciti però a risalire comunque a lui: lo hanno arrestato e portato in carcere a San Vittore dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.