Sedicenne ruba l’auto alla madre e posta i video mentre guida per strada Un 16enne ha rubato la Fiat 500 della madre dal garage e, con alcuni amici, ha guidato per le strade di Giussano (Monza), postando i video sui social.

Un ragazzo di 16 anni di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, ha rubato le chiavi dell'auto alla madre e, con gli amici, ha provato a fare diverse manovre all'0interno del cortile di casa. Poi hanno deciso di uscire in strada e filmarsi mentre guidavano per il paese per postare i video sui social.

Approfittando del fatto che la madre fosse fuori città per qualche giorno, durante una serata in casa con alcuni amici un sedicenne ha deciso di intascarsi le chiavi dell'auto e andare a provarla nel cortile di casa.

Poco dopo, però, le manovre all'interno dello spazio protetto non gli sono più bastate e, così, il sedicenne e i suoi amici hanno deciso di andare a fare un giro per le strade di Giussano e dei paesi limitrofi, Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza.

Durante i loro giri si filmavano e postavano sui social i video di loro al volante. Non sapendo guidare, però, hanno causato ingenti danni alla Fiat 500 della madre, rovinando in particolare le fiancate, il paraurti e i fanali.

Oltre 16mila euro di multa

I ragazzi, non sapendo probabilmente come tornare a casa con l'auto in quelle condizioni, l'hanno abbandonata aperta vicino al cimitero di Giussano, forse per fingere un furto.

Il nonno del ragazzo ha inizialmente infatti sporto denuncia di furto alla locale stazione dei carabinieri, ma qualche ora dopo ha richiamato i militari per comunicargli di aver ritrovato l'auto.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato alcune incongruenze nel racconto dell'uomo e di suo nipote, così hanno deciso di approfondire finché non hanno scoperto quanto era accaduto.

E quindi hanno comminato multe per un importo complessivo di 16.000 euro, per guida senza patente e incauto affidamento della vettura, alla quale è stato applicato il fermo amministrativo.

La nonna del sedicenne ha raccontato ai carabinieri di aver anche perlato con il nipote dell'incidente a Casal Palocco, dove un gruppo di youtuber alla guida di una Lamborghini ha ucciso un bambino di 5 anni.