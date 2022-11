Scopre che ha disegnato svastiche sulla cattedra: professoressa presa a pugni da uno studente Aveva disegnato alcune svastiche e scritte antisemite sulla cattedra. La professoressa lo ha smascherato e lui, per tutta risposta, le ha sferrato un pugno in pieno volto: l’episodio si è verificato in una scuola di Gallarate (Varese).

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ha trovato alcune scritte antisemite e svastiche sulla cattedra: ha quindi chiesto ai suoi alunni chi fosse il colpevole. Questo si è subito palesato, ma invece di scusarsi l'ha colpita con un pugno in pieno viso. È successo in una scuola di Gallarate, comune in provincia di Varese. Il ragazzino è stato sospeso per un anno.

L'episodio, che in realtà risale al 20 ottobre scorso, si è verificato nell'istituto tecnico superiore Ponti. L'adolescente frequenta la seconda e, dopo aver ammesso di essere stato l'autore del gesto, avrebbe avuto una discussione con l'insegnante. Al culmine di questa, si sarebbe avventato su lei e le avrebbe sferrato un pugno causandole un occhio nero.

Il ragazzo è stato sospeso per l'intero anno scolastico

Il corpo docenti della scuola, insieme al preside Giuseppe Martino, ha deciso di sospenderlo per l'intero anno scolastico. L'istituto ha poi diffuso una nota stampa con la quale viene condannato il gesto e dato sostegno alla professoressa: "La volontà della docente era di avviare un momento formativo importante, proprio per maturare il senso del rispetto. Ma le cose vanno diversamente; alla fine, turbato, lo studente responsabile, sentendosi smascherato, regala un occhio nero alla docente".

Leggi anche Lascia la mano della mamma e corre in strada: il bimbo di 4 anni è ancora in prognosi riservata

"I primi a prendere le distanze – si legge ancora – dal triste episodio sono proprio gli studenti, quelli più “grandi”, i quali condannano l’uso di gesti violenti, per di più contro una donna".

I colleghi le hanno offerto tutto il supporto necessario per affrontare e superare "il momento di smarrimento e ansia che le ferite interiori (non visibili) inevitabilmente portano come strascico. Un sostegno morale a una collega che tanto si spende per i ragazzi, principale perno di una professione votata a favorire la crescita dei cittadini di domani".