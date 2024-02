Scoppia un incendio all’interno della Rsa Attanasio di Limbiate: evacuati 40 ospiti Intorno alle 20:30 di lunedì 26 febbraio è esploso un incendio all’interno della Rsa Attanasio di Limbiate (Monza e Brianza). Le fiamme sarebbero partite da una camera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato nella serata di lunedì 26 febbraio all'interno della Rsa Attanasio di via Trieste a Limbiate, in provincia di Monza e della Brianza. L'allarme è arrivato al Comando dei vigili del fuoco poco dopo le 20:30. Stando a quanto appreso finora, le fiamme sarebbero partite in una delle camere e il rogo sarebbe rimasto circoscritto in quella stanza.

Il Comando provinciale dei pompieri di Monza, che ha inviato sul posto cinque mezzi, ha comunicato che 40 pazienti sono stati fatti evacuare e che, almeno per il momento, nessuno di loro sarebbe rimasto ferito o intossicato. L'incendio si sarebbe sviluppato in uno dei piani rialzati della struttura e gli ospiti presenti sono stati fatti scendere al primo piano. Stando alle prime verifiche, i segnalatori anticendio interni sarebbero scattati regolarmente e questo ha permesso un'evacuazione rapida.

Articolo in aggiornamento