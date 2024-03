Scoperto un ordigno inesploso a Zanica: intervengono gli artificieri Un ordigno inesloso è stato trovato in una strada sterrata di campagna nella frazione di Capannelle: sul posto sono intervenuti subito gli artificieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

A Zanica, in provincia di Bergamo, nella mattina di oggi venerdì 22 marzo è stato scoperto un ordigno inesploso. La bomba è stata trovata in una strada sterrata di campagna nella frazione di Capannelle a poca distanza dal ranch "Wild Horses Asd". I passanti che hanno notato l'ordigno – come riporta L'Eco di Bergamo – hanno immediatamente chiamato il 112: sul posto si sono precipitati i carabinieri e gli agenti della polizia locale che a loro volta hanno allertato gli artificieri. Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso e a che periodo risale la bomba.

Lo scorso settembre un altro ordigno inesploso era stato trovato nello stazione ferroviaria di Brescia. La bomba risaliva alla seconda guerra mondiale e pochi giorni dopo il ritrovamento è stata fatta saltare. Il giorno della scoperta aveva causato forti disagi per i pendolari sulla tratta Bergamo-Brescia dal momento che l'area era stata messa in sicurezza per tutti gli accertamenti del caso.

E ancora: lo scorso dicembre era stato trovato un altro ordigno bellico della Seconda guerra mondiale a Verona in zona Parona, tra via Pighi e via del Ponte. La scoperta durante la realizzazione di un cantiere privato. Si trattava di una bomba d’aereo americana An-M 65 Gp di circa un metro e trenta centimetri di lunghezza e del peso di 500 chili caratterizzato da due sistemi d’innesco, sia anteriore sia posteriore. Anche in questo caso è stato fatto brillare: circa 3mila residenti sono stati fatti evacuare.