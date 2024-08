video suggerito

Scoperto un gruppo criminale specializzato in furti nelle aziende: sette indagati I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, nel Milanese, hanno scoperto un gruppo criminale specializzato in furti messi a segno nelle aziende del Nord Italia.

A cura di Giorgia Venturini

Un organizzato gruppo criminale che ha messo a segno più furti in diverse aziende del Nord Italia. È quello che hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, nel Milanese: al termine delle loro indagini hanno notificato un avviso di garanzia emesso dalla Procura del Tribunale di Pavia per il reato di furto aggravato nei confronti di sette indagati, di età compresa tra i 37 ed i 69 anni. Si tratta di tutti censurati, originari del foggiano.

Le indagini erano scattate nel 2022 e hanno di individuare il gruppo criminale responsabile – a vario titolo – dei reati di furto aggravato all’interno di aziende del Nord Italia: durante un colpo erano riusciti a rubare merce – tipo generi alimentari, detersivi ed oggetti per la casa – dal valore complessivo di circa 46mila euro a Casorate Primo, in provincia di Pavia. E ancora: un furto di pannelli fotovoltaici per un valore di circa 232mila euro a Gonzaga, in provincia di Mantova. Ma anche un tentato furto di merce presso un’azienda di Cremosano, nel Cremonese.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di individuare e recuperare a Reggio Emilia l’intero carico di pannelli fotovoltaici asportati proprio a Gonzaga. L'obiettivo del gruppo era quello di venderli nel mercato illecito, cosa che gli avrebbe permesso di ottenere molto denaro contanti.