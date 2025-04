video suggerito

Scoperta una banda criminale in Lombardia: oltre 200 kg di cocaina importati dal Nord Europa, 9 arresti I carabinieri hanno scoperto una banda criminale operante in Lombardia e oggi, giovedì 10 aprile, hanno arrestato 9 membri del gruppo. Importavano sostanze stupefacenti dal Nord Europa nascondendole nei doppi fondi delle auto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Importava sostanze stupefacenti dal Nord Europa nascondendole nei doppi fondi delle auto. I carabinieri hanno scoperto una banda criminale operante in Lombardia e oggi, giovedì 10 aprile, hanno arrestato 9 membri del gruppo.

Secondo le informazioni disponibili, una vasta operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo contro il traffico di droga ha portato all'esecuzione di 11 misure cautelari – sette custodie in carcere, due domiciliari e due obblighi di dimora – nei confronti di alcune persone coinvolte in un'organizzazione attiva in Lombardia. L'operazione ha visto impegnati oltre 60 militari tra Bergamo, Brescia, Mantova e Rimini. Gli indagati – di diverse nazionalità – sono stati accusati di traffico e spaccio aggravati dalla rilevante quantità di droga trattata.

Le indagini, partite già nel 2020, hanno fatto emergere un sistema ben strutturato per l'approvvigionamento e la distribuzione di cocaina, hashish e marijuana. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 61 chili di cocaina, 16 chili di hashish e 3 chili di marijuana destinati a Bergamo e a province limitrofe come Monza, Mantova, Lecco, Brescia, Lodi e Pavia. A questi si aggiungono gli 11 chili di cocaina trovati a marzo nell'abitazione di uno dei membri del gruppo residente nella Bergamasca, morto per overdose. Nel complesso, le indagini hanno documentato il movimento di oltre 200 chili di cocaina, partita dal Nord Europa e destinata ai mercati lombardi. Secondo quanto testimoniato, il trasporto delle sostanze stupefacenti avveniva utilizzando auto con doppi fondi nascosti e comunicazioni coperte tramite telefoni criptati.