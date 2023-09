Scooter travolge una bici in centro a Milano, madre e figlia di 8 anni in ospedale Una madre e sua figlia sono state travolte da uno scooter mentre viaggiavano in bici in centro a Milano. L’impatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 settembre, in corso Magenta.

Una mamma e sua figlia di 8 anni sono state travolte da uno scooter in corso Magenta, nel centro di Milano, nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 25 settembre. I rilievi della polizia locale sono ancora in corso. Stando a quanto ricostruito, l'impatto sarebbe avvenuto vicino a uno spartitraffico a poca distanza dall'incrocio con largo D'Ancona, ma eventuali responsabilità sono ancora da accertare.

La 42enne e la bambina hanno riportato traumi considerati non gravi dai sanitari intervenuti sul posto. Entrambe sono state trasportate all'ospedale Niguarda in codice giallo. Alla guida dello scooter c'era un uomo di 35 anni, il quale è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano per un trauma cranico.

