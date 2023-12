Scontro tra due auto, una si ribalta e finisce nel Naviglio: ragazza di 22 anni in fin di vita Incidente stradale a Pavia: due automobili si sono scontrate e una si è ribaltata finendo nel Naviglio. All’interno c’era una ragazza di 22 anni che è stata trovata in fin di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Gravissimo incidente stradale a Pavia. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 dicembre, due automobili si sono scontrate. Il sinistro si è verificato in via della Repubblica dove si trova il Naviglio. Sulla base di quanto riportato dall'Agenzia emergenza urgenza (Areu) della Lombardia, l'episodio si è verificato alle 16.25.

Ragazza di 22 anni in fin di vita a Pavia

Sulla base delle informazioni ricevute fino a questo momento, una delle due automobili coinvolte nell'incidente si è ribaltata finendo poi nell'acqua del Naviglio. La conducente del veicolo finito in acqua è una ragazza tra i 21 e i 22 anni: è stata trovata in arresto cardio circolatorio ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.

Gli altri feriti dell'incidente di Pavia

Tra i feriti anche un uomo di 51 anni che è entrato nel Naviglio per soccorrere la 22enne: ha riportato alcuni traumi ed è stato portato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Con lui anche un ragazzo di 23 anni, per il quale non è stato necessario il ricovero. Tra i feriti c'è anche un ragazzino di 13 anni che ha riportato traumi ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale San Matteo. C'è poi un uomo di 77 anni, che guidava l'altra automobile, che è stato portato sempre in codice verde.

Sul posto oltre agli operatori sanitari, che sono intervenuti con un'automedica e due ambulanze, c'erano anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.