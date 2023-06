Sciopero Atm oggi venerdì 16 giugno: la situazione di metro, autobus e tram a Milano Per oggi, venerdì 16 giugno, è in programma uno sciopero dei mezzi a Milano: Metropolitana, tram e autobus sono garantiti fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Ecco la situazione di Milano.

Per oggi, venerdì 16 giugno, è in programma uno sciopero dei mezzi a Milano. A volerlo sono Al Cobas per Atm e Faisa-Cisal per le linee Agi. Metropolitane, tram e autobus sono garantiti fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Per il momento, come annuncia Atm sul suo account Twitter, le metropolitane milanesi sono aperte (ad eccezione della M4, chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta). Saranno necessari tempi di attesa più lunghi per quanto riguarda invece i mezzi di superficie.

Il servizio potrebbe non essere garantito dopo le 18

E se il servizio delle metropolitane per questa mattina sarà garantito, resta ancora l'incognita sulla serata. I lavoratori infatti potrebbero ancora incrociare le braccia una volta terminata la fascia di garanzia che va dalle 15 alle 18 di questo pomeriggio: dopo quest'orario perciò potrebbero chiudere diverse linee, ma le informazioni dettagliate saranno comunicate solo pochi minuti prima dell'eventuale chiusura.

Le motivazioni dello sciopero Atm di oggi a Milano

Le motivazioni dello sciopero sono state pubblicate sul sito di Atm. I lavoratori, in particolare, intendono protestare "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto" e "contro il progetto ‘Milano Next', per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano".

Per quanto riguarda il lavoro quotidiano, i dipendenti chiedono che venga riattivato il "distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri" e "sistemi di protezione passivi". Infine, trova spazio anche la richiesta "per l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori", volti a recuperare gli "insufficienti aumenti dei contratti nazionali".

L'ultimo sciopero indetto dalla sigla Al Cobas risale al 31 marzo. Quel giorno, il 23 per cento del personale Atm decise di aderire causando diversi disagi.