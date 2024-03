Sciopero a Milano il 22 marzo 2024, a rischio i mezzi Atm: gli orari di bus, metro e tram Venerdì 22 marzo 2024 c’è lo sciopero del trasporto pubblico milanese, bus, tram e metropolitana, indetto da Al Cobas. Il personale di Atm garantirà il servizio fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18, per il resto della giornata potrebbero esserci disagi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Per domani, venerdì 22 marzo 2024, è in programma uno sciopero del trasporto pubblico di Milano. L'agitazione avrà ripercussioni sui mezzi gestiti dall'Azienda trasporti milanesi (Atm), quindi metropolitana, bus e tram. Lo sciopero inizierà alle 8:45 e proseguirà fino al termine del servizio. È prevista, però, una fascia di garanzia tra le 15 alle 18 del pomeriggio. Al Cobas, la sigla sindacale che ha proclamato la giornata di protesta, ha indicato come principali motivazioni la propria contrarietà alla "liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto o subappalto" e la propria posizione contraria al "progetto ‘Milano Next', per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi". Lo sciopero del 22 marzo non riguarderà il personale di Trenord e Trenitalia che, tuttavia, potrebbe incrociare le braccia sabato 23 e domenica 24 marzo.

Gli orari dello sciopero a Milano e le fasce garantite di bus, metro e tram

Venerdì 22 marzo, dunque, il servizio di trasporto pubblico gestito da Atm non sarà garantito per tutta la giornata. Anzi, dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio potranno esserci conseguenze sulle linee della metropolitana di Milano, sulle corse dei tram e anche dei bus.

Le fasce di garanzia indicate nella comunicazione dello sciopero sono due. La prima va dall'inizio del servizio fino alle 8:45, mentre la seconda dalle 15 alle 18.

Le motivazioni dello sciopero Atm a Milano il 22 marzo 2024

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Al Cobas che ha reso noto le motivazioni della protesta. Oltre alla lotta contro "liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto", appare il tema sicurezza. Quindi i lavoratori potrebbero scioperare per chiedere la "riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri, pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi".

Tra le motivazioni dello sciopero c'è anche la "fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale, e un aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori".