Scaraventa la moglie contro un muro e la picchia: arrestato Un uomo ha maltrattato la moglie per ben nove anni. La donna lo ha denunciato dopo aver subito un’altra violenza fisica. Il 41enne è stato così arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, domenica 1 ottobre, i carabinieri della stazione di Montodine (Cremona) hanno arrestato un uomo di 41 anni perché accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. L'uomo è stato fermato su ordine del tribunale di Cremona: è, infatti, destinatario di un provvedimento che lo obbliga a scontare una pena di quattro anni di carcere.

La donna ha denunciato il marito nel 2019

La sentenza è stata emessa dal tribunale nel febbraio 2022, è stata confermata dalla Corte d'Appello a novembre 2022 ed è divenuta definitiva a settembre 2023. Il 41enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I fatti sono avvenuti nel 2019 quando una donna aveva denunciato il marito ai carabinieri raccontando di aggressioni fisiche avvenute nella loro casa.

I maltrattamenti sono iniziati nel 2010

La vittima ha spiegato che i maltrattamenti erano iniziati nel 2010. La mattina in cui si è presentata in caserma, la donna aveva subito un'altra violenza: la coppia infatti aveva avuto un litigio molto acceso. A un certo punto, il marito l'ha afferrata per un braccio e l'ha scaraventata contro un muro. La vittima ha infatti sbattuto la testa: prima ancora di andare in pronto soccorso, ha deciso di andare dai carabinieri.

I militari hanno poi documentato con diverse fotografie, le ferite che presentava la vittima. Sono così scattate le indagini che hanno portato a una prima condanna a quattro anni di carcere che è stata poi confermata in secondo grado e a settembre è diventata definitiva. Il 41enne è stato così arrestato e portato nel carcere di Cà del Ferro.