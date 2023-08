Sbaglia bus, torna a piedi in hotel e cade nel torrente: morto il chirurgo Pier Nicola Palmieri Tragedia in Trentino Alto Adige, dov’è morto Pier Nicola Palmieri, chirurgo vascolare del Policlinico San Matteo di Pavia.

A cura di Enrico Tata

Pier Nicola Palmieri, 59 anni, chirurgo vascolare del Policlinico San Matteo di Pavia, era in vacanza con la famiglia a Corvara in Passiria, Trentino Alto Adige. È morto in un tragico incidente. Nella serata di ieri il medico è salito su un autobus per raggiungere San Leonardo, ma si è accorto quasi subito di aver preso il pullman in direzione opposta, verso il passo del Rombo. È sceso dal mezzo e si è diretto a piedi verso l'albergo. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel letto del torrente Passirio, dov'è caduto dopo aver fatto un volo di circa 100 metri. Non vedendolo tornare, i familiari avevano dato l'allarme.

Le ricerche sono cominciate intorno alle ore 21 e si sono concluse soltanto a notte fonda. Circa 50 persone hanno partecipato, compresi gli uomini del soccorso alpino di Moso, Plata e Stuelles, i vigili del fuoco, i carabinieri, la guarda di finanza, i droni. La svolta c'è stata grazie a un contadino, che ha riferito di aver incontrato il chirurgo. Quest'ultimo gli avrebbe chiesto la strada per tornare in albergo. A causa di una distrazione e forse a causa della poca visibilità, l'uomo ha perso l'equilbrio ed è finito nel torrente.

Palmieri, nato il 19 aprile del 1964, lavorava presso il dipartimento di chirurgia vascolare del Policlinico San Matteo di Pavia. Dopo le prime esperienze come guardia medica nella Asl di Verbania e di Vigevano, Palmieri è stato medico ambulatoriale presso il poliambulatorio Istituti di Perfezionamento di Milano 1998 e poi dal 2001 Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Chirurgia Vascolare, Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia. Era membro della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE).