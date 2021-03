San Giuliano Milanese, accoltella il compagno e lo lascia agonizzante in casa: fermato un 41enne

Un uomo di 44 anni è stato fermato dai carabinieri perché ritenuto il responsabile di un tentato omicidio avvenuto ieri primo marzo in un appartamento di San Giuliano milanese. Stando a quanto riportato dai carabinieri del comando provincia di Milano, un uomo di 33 anni era stato trovato in fin di vita disteso sul letto dal padre. Trasportato in ospedale, sta ancora lottando tra la vita e la morte.