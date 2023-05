“Sala sfratta una famiglia dopo tre giorni di presidio fuori dal Comune”: la denuncia del sindacato Sadek è stato sfrattato insieme alla sua famiglia, moglie e due figli, da casa sua. Da tre giorni il sindacato Usb Asia, protesta fuori Palazzo Marino contro lo sfratto e il caro affitti. Dopo lo sfratto di Sadek, il sindacato ha attaccato duramente il sindaco Sala: “Lo sfratto di stamattina – così come il violento sfratto avvenuto pochi giorni fa nelle case popolari del Pilastro a Bologna – conferma ancora una volta qual è il vero volto dell’amministrazione comunale di questa città, di Sala e del Partito Democratico”.

A cura di Ilaria Quattrone

È durissimo l'attacco del sindacato Asia Usb che negli ultimi giorni insieme agli studenti universitari del Coordinamento Cambiare Rotta, ha organizzato un presidio permanente fuori da Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per protestare contro il caro-affitti. Con l'oro c'era anche Sadek che insieme a moglie e due figli è stato sfrattato per morosità da una casa popolare a Milano.

La storia di Sadek

Nonostante abbia presentato richiesta per una casa popolare e si sia rivolto ai servizi sociali, Sadek è stato mandato via. In una precedente nota stampa, il sindacato aveva spiegato che gli stessi uffici che si occupano di emergenza abitativa hanno programmato un'accoglienza in albergo solo per oggi. E, anche se dovesse essere prorogato, potrà durare solo per dieci giorni. Dopodiché, per questa famiglia, l'unica soluzione sarebbe dormire in strada.

Nei tre giorni di presidio permanente, il Comune "non si è mai degnato di una risposta e stamattina – prosegue il sindacato – ha lasciato eseguire lo sfratto, buttando una famiglia con due bambini in mezzo alla strada se sussistono tutti i requisiti per una soluzione abitativa".

L'attacco al sindaco Sala

"Lo sfratto di stamattina – così come il violento sfratto avvenuto pochi giorni fa nelle case popolari del Pilastro a Bologna – conferma ancora una volta qual è il vero volto dell'amministrazione comunale di questa città, di Sala e del Partito Democratico".

Per il sindacato "non da oggi Sala e il Pd sono responsabili dello smantellamento del welfare e del diritto alla casa e hanno dimostrato nei fatti ancora una volta da che parte stanno – anche per chi ancora si chiedeva perché gli studenti avessero contestato tanto il segretario del Pd quanto quello della Cgil quando hanno provato a fare le loro passerelle università provando a strumentalizzare le proteste delle tende".