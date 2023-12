Rubati i giocattoli raccolti dalla Croce Verde per i bambini in difficoltà: “Siamo senza parole” A Vigevano (Pavia) alcuni ladri hanno portato via un centinaio di regali che erano stati raccolti dall’Associazione Croce Verde e che erano destinati ai bambini di famiglie in difficoltà.

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: La Verde Vigevano

"Con dispiacere rendiamo pubblico un gesto che davvero ci rattrista. Da qualche anno abbiamo attivato il progetto "Babbo natale arriva in città e si tinge di verde" il cui scopo é raccogliere giocattoli, grazie alla generosità della nostra città, e donarli ai bambini delle varie comunità e associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà. Non ci saremmo MAI aspettati che ci venissero RUBATI. Siamo davvero senza parole e ci scusiamo con la nostra città MA faremo in modo di rendere ugualmente felici i bambini che come tutti gli anni aspettano il nostro Babbo": a scriverlo in un post su Facebook è la Croce Verde di Vigevano (Pavia), i cui volontari hanno denunciato come negli scorsi giorni siano stati portati via tutti i doni raccolti per i bimbi di famiglie in difficoltà.

Rubati oltre un centinaio di regali

Nello scantinato, infatti, hanno trovato solo un lucchetto rotto dai ladri e un aquilone. Al quotidiano La Repubblica, la presidente dell'organizzazione Claudia Pivi ha spiegato che sono stati rubati almeno un centinaio di regali: "Avevamo intenzione di destinarli a cinque diverse comunità, a ognuna delle quali sarebbero andati una ventina di regali". I doni erano soprattutto giocattoli usati che la gente "teneva in cantina o in soffitta" prima di impacchettarli, ovviamente, sono stati controllati e puliti uno per uno e divisi per fascia d'età.

Fonte: Facebook Croce Verde di Vigevano

Avviata un'altra raccolta doni dall'Associazione

Dopodiché sono stati portati nella cantina di uno dei volontari. Nella zona però purtroppo non ci sono telecamere di sorveglianza quindi sarà molto difficile riuscire a risalire ai responsabili: "Vorremmo però che si rendessero conto di quello che hanno fatto. Cosa pensavano di ricavare da un mucchio di giocattoli usati, che avrebbero avuto un profondo valore simbolico solo per i bambini a cui erano destinati?".

In queste ore, fortunatamente, molte persone si sono mobilitate per trovare nuovi doni da portare all'Associazione. I volontari hanno annunciato che proprio venerdì 15 dicembre ci sarà una raccolta nella sede di via Vallere 54 dalle 9 alle 17.

Fonte: Facebook Croce Verde di Vigevano