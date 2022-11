Rubano la ruspa da un cantiere per tentare la rapina in banca: a bordo tre persone incappucciate Tre persone incappucciate hanno girato la notte di domenica 13 e lunedì 14 novembre per le vie di Bedizzole, paese in provincia di Brescia, a bordo di una ruspa. Volevano mettere a segno un furto.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno tentato il furto in un negozio o in una banca cercando di sfondare il vetro con una ruspa. O almeno era questo il piano che hanno provato a mettere in atto un gruppo di tre persone incappucciate che hanno girato la notte di domenica 13 e lunedì 14 novembre per le vie di Bedizzole, paese in provincia di Brescia, a bordo di una ruspa.

A chiamare i carabinieri sono stati i residenti

Stando alla ricostruzione dell'accaduto, alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri perché hanno visto la ruspa a pochi metri di un supermercato e ancora con il motore acceso. Un residente si era insospettito per aver visto passare il mezzo da lavoro con le tre persone a bordo e coperte da un cappuccio girare di notte. I militari una volta sul posto hanno scoperto che la ruspa era stata rubata poco prima in un cantiere della zona.

Il gruppo di ladri messi in fuga dai carabinieri

Dagli accertamenti dei carabinieri, si è ipotizzato che la ruspa serviva per spaccare il muro o la vetrina di un negozio o banca. Come riporta Il Giornale di Brescia, il piano fortunatamente non è stato messo a segno: negli esercizi commerciali non è stato segnalato nessun danno o furto. I carabinieri sono arrivati subito sul posto e molto probabilmente hanno impedito che venisse messo a segno il colpo: i tre incappucciati hanno però fatto in tempo a darsi alla fuga.