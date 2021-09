Ruba l’auto alla figlia e la fa guidare all’amica 77enne che non ha la patente: multate Ha preso l’auto della figlia e poi mentre si trovava in centro a Milano, alla vista della polizia locale, ha affidato la guida alla sua amica di 77 anni che però era sprovvista di patente. Adesso le due dovranno pagare un conto salatissimo: la 77enne dovrà pagare una multa da cinquemila euro mentre la 49enne una da 397 euro.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Ha rubato l'automobile della figlia e poi l'ha fatta guidare all'amica di 77 anni che però non aveva la patente: è successo a Milano nella serata di ieri, domenica 19 settembre. Le due sono state "beccate" dagli agenti della polizia locale e adesso dovranno pagare una multa salatissima. Soprattutto la 77enne che si è messa alla guida senza averne licenza. Dagli accertamenti è emerso che la figlia della 49enne non fosse a conoscenza dell'azione della madre.

Le due "beccate" durante i controlli dei vigili

Stando a quanto riportato dal giornale "Milano Today", le due sono state fermate in corso Garibaldi dalla polizia locale per un controllo. I poliziotti infatti si trovavano lì per dei normali servizi in zona. Quando ha chiesto la patente alla conducente, è stato possibile venire a conoscenza del fatto che l'anziana non l'avesse. Subito dopo i ghisa hanno proceduto con l'identificazione dell'altra passeggera.

La 77enne dovrà pagare una multa da cinquemila euro

Sulla base degli elementi raccolti, è stato possibile sapere che la 49enne aveva preso le chiavi della macchina della figlia e poi aveva deciso di lasciare guidare l'amica. Un'azione che per entrambe si è rivelata molto pesante considerato che la 77enne dovrà pagare una multa di cinquemila euro per aver guidato pur non potendo. L'altra donna invece dovrà pagarne una da 397 euro: per lei l'accusa è di "incauto affidamento del veicolo a persona priva di patente".

A Brescia un uomo fa guidare la figlia minorenne

Alcuni mesi fa, una situazione simile si è verificata a Brescia: un uomo aveva fatto guidare la figlia minorenne senza patente. L'auto era stata fermata dagli agenti della polizia stradale durante un'attività di controllo. Con loro si trovava anche il figlio di nove anni che era senza cintura di sicurezza. Per questo motivo, avendo violato le norme in materia di sicurezza stradale, l'uomo ha dovuto pagare una multa da 5.667 euro.