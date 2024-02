Ruba 2 euro a un ragazzino per comprarsi una bibita: 55enne rischia 5 anni di carcere Due anni fa un 55enne ha preteso 2 euro da un 17enne. L’uomo, domiciliato a Cremona, impugnava un manganello e il ragazzo lo ha denunciato perché si è “sentito minacciato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 55enne rischia una condanna a 5 anni di carcere per aver rapinato 2 euro a un 17enne. L'uomo, l'11 giugno di due anni fa, impugnando un manganello si sarebbe fatto consegnare il denaro dal ragazzino che lo ha poi denunciato. "Aveva in mano un'arma bianca", ha raccontato la vittima in Tribunale a Cremona, "pensavo che me l'avrebbe tirata e gli ho dato i 2 euro". L'uomo è imputato per rapina perché si sarebbe procurato "un ingiusto profitto mediante la minaccia di colpire la vittima con un manganello di metallo".

I 2 euro per le bibite

I fatti risalgono all'11 giugno del 2022 e sono avvenuti presso il distributore di bibite in corso Mazzini, nel centro storico di Cremona. Il 17enne e l'amico che era con lui hanno raccontato la loro versione di cos'è accaduto in aula. Erano le 3 di notte circa quando il ragazzo è entrato nel locale delle macchinette.

Lì c'era il 55enne: "Mi ha chiesto 2 euro per prendere le bibite", ha detto il 17enne, "glieli ho dati. Aveva in mano un’arma bianca, sembrava un lungo coltello". In realtà il 55enne, calabrese domiciliato a Cremona e con precedenti, impugnava un manganello in metallo.

Leggi anche Iniziato il processo a Budapest per Ilaria Salis: chiesti undici anni di carcere

"Mi sono sentito minacciato"

Come riportato da La Provincia di Cremona, il pm titolare del fascicolo ha insistito con le domande per cercare di capire se ci sia stata o meno un'effettiva minaccia: "Ero impaurito perché volteggiava il manganello", ha raccontato il 17enne escludendo una minaccia diretta, "pensavo che me lo avrebbe tirato e gli ho dato i 2 euro" concludendo con un: "Mi sono sentito minacciato".

Quando, poi, il 55enne (che era insieme a un'altra persona) gli ha chiesto altri 2 euro, il ragazzo non glieli ha dati. "Aveva in mano una bottiglia di vetro, ce la stava per tirare", ha aggiunto la presunta vittima dicendo di essere andato a chiamare la polizia. L'amico 16enne del ragazzo ha sostanzialmente confermato la versione, aggiungendo che il 55enne "roteava verso di noi" il manganello: "Ha provato a beccarci, ma non ci ha preso".