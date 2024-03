Ruba 12 libri alla Feltrinelli e tenta di scappare: arrestato un giornalista Un 56enne è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina impropria in piazza Gae Aulenti a Milano, dopo essere fuggito da una libreria Feltrinelli con 12 volumi del valore di circa 340 euro. L’uomo, collaboratore per alcune testate nazionali, è stato giudicato per direttissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un 56enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata rapina impropria, ieri in piazza Gae Aulenti a Milano, dopo essere fuggito da una libreria Feltrinelli con 12 volumi del valore di circa 340 euro: l'uomo, giornalista e collaboratore per importanti testate nazionali, è stato giudicato in tribunale per direttissima.

Tutto avviene tra le corsie della libreria milanese che affaccia sulla piazza del quartiere Garibaldi, nella tarda mattinata del 29 febbraio. Il protagonista della vicenda si aggira tra gli scaffali e fa incetta di saggi, romanzi e riviste, tenuto d'occhio dal personale del negozio. Così carico di volumi supera le casse e si avvicina alla porta a vetri dell'uscita, venendo prontamente fermato da un commesso che gli chiede conto del "bottino".

L'uomo, dal canto suo, spiega di aver acquistato i libri in un altro esercizio commerciale e mostra segni di impazienza. Fino all'intervento della guardia giurata, a cui il professionista dà uno spintone per aprirsi la via della libertà. Fuga purtroppo (per lui) durata ben poco: sollecitati dai dipendenti della Feltrinelli, i passanti di piazza Gae Aulenti placcano il 56enne e lo consegnano agli agenti di polizia presenti sul posto.

Tuttora il professionista, incensurato, non ha fornito spiegazioni al suo gesto. Passione irrefrenabile per la lettura?