Ritrovato il cadavere di un uomo sul monte Bisbino, iniziate le procedure per l’identificazione Il cadavere di un uomo è stato ritrovato per caso sul monte Bisbino, vicino a Cernobbio. Sembra in avanzato stato di decomposizione e la pista della morte violenta è stata esclusa.

A cura di Enrico Spaccini

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato oggi, mercoledì 9 novembre, da due cacciatori nella zona del rifugio Bugone. Si tratta di una zona impervia del monte Bisbino, vicino a Cernobbio, nei boschi nei pressi di Moltrasio. Dopo un recupero particolarmente complesso, sono iniziati gli accertamenti per risalire all'identità dell'uomo.

Il recupero del corpo

Per poter recuperare il cadavere è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale di Como, dell'elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa e del Soccorso alpino. In questo momento, il corpo senza vita dell'uomo si trova all'ospedale Sant'Anna, in attesa dell'autopsia.

Dalle condizioni in cui è stato trovato si pensa sia morto da diverso tempo. Sono già iniziate le procedure per risalire alla sua identità, prendendo in esame tutte le denunce di scomparsa che potrebbero corrispondere al corpo ritrovato.

Esclusa la morte violenta

Al momento, da una prima verifica, sembrerebbero non esserci particolari elementi che potrebbero far pensare all'ipotesi di una morte violenta. Potrebbe quindi trattarsi di un esploratore o di un cacciatore solitario vittima di un incidente durante un'escursione sul monte.

Si tratta, però, solo di ipotesi. Tutto è ancora da confermare e saranno necessari ulteriori accertamenti.

La prima neve in Valtellina

Negli ultimi giorni le temperature sono crollate in tutta la Lombardia. La prima nevicata della stagione a Livigno, in Alta Valtellina, è scesa lo scorso giovedì 3 novembre.

Neve accompagnata da massime che in alcune zone non arriva ai 2 gradi, con le minime che raggiungono i -6 alle 23. Freddo che rende ancora più pericolose uscite in montagna senza il giusto equipaggiamento.