Ritrovata vicino al Vaticano Gabriela Popescu, la 27enne che quando è scomparsa “diceva di essere la Madonna” La ragazza di 27 anni è scomparsa dopo un ricovero per crisi di personalità: “Diceva di essere la Madonna”. È stata trovata dopo quasi una settimana a Roma, nei pressi del vaticano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriela Popescu

È stata ritrovata Gabriela Popescu, scomparsa da Torino lunedì 19 febbraio e – secondo alcune fonti – diretta a Milano. La ragazza di 27 anni, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata per una crisi di personalità, era a Roma ed è stata raggiunta nei pressi del Vaticano. La madre ha scritto su Facebook: "È confusa, ma sta bene, grazie a tutti voi di cuore".

La scomparsa di Gabriela Popescu

Sabato 17 febbraio Gabriela Popescu era fuori con il fidanzato e all'improvviso, secondo il racconto di quest'ultimo, avrebbe iniziato ad avere le visioni e delirare. Tanto è vero che il ragazzo ha chiamato l'ambulanza e l'ha accompagnata in ospedale, dove è stata ricoverata per una crisi di personalità. "Aveva le visioni, diceva di essere la Madonna", ha raccontato la madre a Chi l'ha visto.

La mattina seguente la madre ha chiamato in ospedale e le hanno detto che la figlia era stata dimessa. Sarebbe dovuta essere trasferita in un'altra struttura, ma lei non avrebbe voluto e quindi si è allontanata volontariamente. Ma a casa non era mai arrivata e non aveva avvisato nessuno. A quel punto sono partite le ricerche.

Leggi anche Cosa accadrà al neonato abbandonato in un palazzo a Milano: quando potrà essere adottato

La famiglia ne ha denunciato la scomparsa, anche perché non aveva né soldi né documenti con sé. Dalle indagini delle forze dell'ordine, l'ultima volta a Torino è stata vista alla stazione Porta Nuova salire su un treno diretto a Milano.

Ritrovata vicino al Vaticano

Inizialmente le ricerche si sono concentrate nel capoluogo lombardo, poi nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio, è arrivata la svolta. La ragazza è stata trovata a Roma, nei pressi del Vaticano. La madre ha subito voluto comunicarlo a tutti quelli che le stono stati vicino in questi giorni: "Ora possiamo tornare a respirare".