Rifatto il murales di Silvio Berlusconi: la prima volta è stato cancellato fra le polemiche È stata realizzato nuovamente il murale che ritrae l’ex leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: l’opera si trova nel quartiere Isola a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: aleXsandro Palombo

Nella mattinata di oggi, giovedì 6 luglio, a Milano è stato realizzato nuovamente il murale che ritrae l'ex leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, morto lo scorso giugno. L'opera è stata disegnata nel quartiere Isola e precisamente in via Volturno al civico 34. A produrla è stato, ancora una volta, l'artista AleXsandro Palombo.

Il primo murale su Silvio Berlusconi rimosso dopo 48 ore

La scorsa settimana l'immagine dell'ex premier era stata rimossa appena 48 ore dopo la sua realizzazione: era stata dipinta di fronte allo stabile in cui Berlusconi è cresciuto. Non è chiaro chi l'abbia coperto. Certo è che non sarebbe colpa o responsabilità dell'Amministrazione Comunale. L'eliminazione del murale aveva sollevato diverse polemiche. In particolare modo da parte del partito Forza Italia che, attraverso una nota stampa, aveva espresso indignazione per l'accaduto.

L'opera "riappare" sul muro del quartiere Isola

Oggi dopo che il murale di Berlusconi è "riapparso" sulle mura milanesi, Palombo ha affermato: "Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio".

In questa occasione l'opera ritrae l'imprenditore in un elegante abito blu, una cravatta a pois e un pennello intriso di colla che avrebbe utilizzato per la targa toponomastica che riporta l'indicazione "Via Silvio Berlusconi 1936-2023". Con l'altra mano invece fa il gesto della corna. A terra poi, vicino ai piedi, c'è un secchiello con la colla e la scritta Self-Made Man.