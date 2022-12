Rider investito da una microcar, l’avvocato: “Non sta più lavorando, è disperato” “Il mio cliente ci lavora con le gambe. Per quanto possa essere triste, il riflesso più grave sulla sua vita è economico e patrimoniale”: a dirlo a Fanpage.it è Luigi Vitali, l’avvocato del rider cheè stato investito a Milano da una minicar.

A cura di Ilaria Quattrone

"L'incidente gli ha causato un danno globale: il mio cliente è stato colpito sia nel bene più prezioso che è la salute che nella sua fonte di reddito. In questo momento infatti non sta lavorando": a dirlo a Fanpage.it è Luigi Vitali, l'avvocato del rider di 28 anni che il 29 novembre 2022 è stato investito all'incrocio fra corso Venezia e via Borghetto a Milano da una minicar.

Intorno alle 23, una persona che dovrebbe avere tra i 40 e i 50 anni avrebbe detto qualcosa al ragazzo che si trovava in sella alla sua bici e lungo la pista ciclabile: "Lui non ha capito cosa stesse dicendo e non ha risposto. Il conducente della minicar avrebbe iniziato a inveire contro lui. Dopo essersi immesso in via Borgetto, il guidatore – prosegue il legale – avrebbe deciso di tornare indietro in corso Venezia. A quel punto si è lanciato a forte velocità sul ragazzo e lo ha investito volontariamente. Una ragazza, proprio in quel momento è riuscito a fare un video".

Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere

Il 28enne non ha capito subito che a investirlo fosse stato proprio la persona che poco prima lo aveva fermato: "Il mio cliente è rimasto a terra allibito. Ha realizzato dopo che alla guida c'era la persona con cui poco prima aveva avuto un contatto". Al momento non è stato possibile risalire alla targa della minicar, ma le forze dell'ordine stanno visionando e cercando di acquisire tutti i video dei dispositivi presenti in zona.

"Dalle indagini si potrebbero configurare altri reati. Qualora dovesse essere accertato che questa persona è entrata in via Broghetto e poi è tornato indietro in corso Venezia con l'obiettivo di investirlo sarebbe molto grave. Sicuramente quello che emerge dal visto è che non ha fatto nulla per evitare l'impatto. Sicuramente c'è l'omissione di soccorso, si potrà valutare un reato di lesioni gravi e gravissime".

Il 28enne infatti, a seguito dell'incidente, ha riportato una frattura alla gamba in due punti. È stato operato d'urgenza ed è stato necessario applicare una placca. "Anche se ci fosse stato un battibecco, nulla può giustificare che una persona ne investi un'altra di proposito. Il mio cliente ci lavora con le gambe. Per quanto possa essere triste, il riflesso più grave sulla sua vita è economico e patrimoniale".