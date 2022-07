Ricoverata in ospedale, le rubano la fede nuziale dal dito mentre è sedata Una donna di 86 anni, ricoverata al Carlo Poma di Mantova, sarebbe stata derubata delle fedi nuziali mentre era sedata. Indagano i carabinieri.

Brutto episodio quello denunciato dalla famiglia di una donna di 86 anni di Volta Mantovana ricoverata all'ospedale Carlo Poma di Mantova. I figli dell'anziana si sono rivolti ai carabinieri per depositare un esposto contro ignoti per il furto delle fedi nuziali della madre mentre era sedata all'interno del nosocomio. Il caso è stato preso in carico dai militari che stanno indagando per risalire ai responsabili del furto.

Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta di Mantova, la donna è stata ricoverata nella mattinata di martedì 5 luglio all'ospedale cittadino. L'86enne, che soffre di disturbi psichiatrici, è stata trasferita con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso del Carlo Poma dove è stata presa in cura dai medici della struttura. Qui, il personale medico le ha fatto tutti i check del caso fino al momento in cui hanno dovuto sedarla. E proprio mentre l'anziana riposava, inerme, ignoti le avrebbero sfilato le due fedi nuziali che portava al dito, dileguandosi nel nulla.

Ad accorgersi della mancanza dei due anelli, sono stati proprio i famigliari nel momento in cui hanno avuto modo di visitarla. Secondo quanto comunicato all'Arma, il furto sarebbe andato in scena tra martedì e mercoledì. Sulla vicenda stanno quindi indagato i militari di Volta Mantovana che ora dovranno ricostruire gli spostamenti all'interno della stanza in cui la donna è stata ricoverata avvalendosi anche delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza interne dell'ospedale.