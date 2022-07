Regione Lombardia vuole privatizzare i centri per l’impiego e per farlo licenzia 107 navigator Regione Lombardia non rinnoverà il contratto ai 107 navigator che dipendono dai centri dell’impiego regionali. “Il nostro è stato un lavoro nell’ombra, e adesso ci lasciano a piedi senza una spiegazione”. Lo strano caso dei centri privati convenzionati.

Sono stati assunti per "navigare" le persone alla ricerca di un lavoro. E adesso senza lavoro ci restano loro. Regione Lombardia lascia a casa i navigator assunti nel 2019 con l'introduzione del reddito di cittadinanza in Italia: insieme a lei poche altre Regioni, tutte a trazione di centrodestra (Veneto, Umbria, Piemonte) e la Campania di De Luca.

Saranno 107 i professionisti a cui il 31 luglio scadrà ufficialmente il contratto, senza la prospettiva di un rinnovo. Intanto però sembrerebbe che la giunta guidata da Attilio Fontana stia lavorando a un sistema misto fra pubblico e privato (molto più oneroso di quello attuale) per la gestione dei collocamenti.

Il lavoro nell'ombra dei navigator

"È stato totalmente inaspettato. La Regione ci aveva detto che avremmo collaborato ancora, e ci aveva formati per occuparci anche del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e non solo di chi percepisce il reddito di cittadinanza. E adesso ci lascia a piedi, senza spiegazioni né dichiarazioni ufficiali", racconta uno dei 107 licenziati, per il momento ancora collocati come collaboratori nei centri di impiego regionali.

"Il nostro è stato un lavoro nell'ombra, visto che non eravamo dei veri e propri funzionari e la firma non era la nostra". E poi c'è un'altra questione. "Dopo la sanità, la Regione sta pian piano privatizzando anche la ricerca del lavoro. Ti prendono in carico, e poi ti smistano verso società private convenzionate".

Privatizzare il collocamento?

Che la Regione Lombardia stia andando verso una privatizzazione del sistema di collocamento? "È una sensazione che abbiamo da tempo, a dire il vero", ha commentato Dino Alberti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Soprattutto in relazione a un episodio. Nel 2018 la Regione ha concesso a un'azienda privata per il lavoro uno spazio pubblico, una vetrina dentro palazzo Lombardia".

"Un operatore privato – continua – ha tratto vantaggio da una sponsorizzazione pubblica della propria attività: non aveva più senso stabilire in quelle stanze un ufficio informativo e di orientamento dedicato ai servizi pubblici per il lavoro?".

Ora la direzione intrapresa dalla giunta Fontana, con il mancato rinnovo del contratto ai 107 navigator, appare nuovamente quella delle privatizzazioni. Non a caso la stessa Regione pubblicizza come i centri per l'impiego si avvalgano di operatori privati accreditati titolati alla presa in carico della persona in cerca di un lavoro.

Ovviamente, però, questi soggetti privati risultano molto più costosi per l'ente pubblico, e quindi per i cittadini, perché hanno una voce di spesa per ciascuna attività (di seguito un esempio di costi per il solo progetto "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori"). Al contrario i navigator costano allo stato circa 2400 euro lordi al mese.