Tutti gli agenti di commercio che hanno pagato il bollo auto nel 2020 verranno rimborsati. Questo quanto deciso da Regione Lombardia che sborserà di sua tasca il denaro per andare incontro alla categoria gravemente colpita dalla pandemia da Covid-19. Soddisfatto l'assessore Guidesi che ha detto come si tratti "di un ulteriore sostegno alle imprese lombarde a supporto di uno specifico settore".

L'assessore Guidesi: Sosteniamo la categoria colpita dal Covid

L'assessore ha poi aggiunto che "con questa misura abbiamo concretizzato l'impegno assunto dalla Giunta in condivisione con il Consiglio regionale". Il rimborso sarà effettuato da Regione Lombardia e sarà a fondo perduto. Come spiegano da Regione, "la misura è finalizzata a sostenere gli intermediari del commercio con sede in Lombardia attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli stessi agenti nel 2020".

Chi può ricevere il rimborso di Regione e come

I destinatari sono le microimprese iscritte e attive al registro delle imprese e anche "gli intermediari di commercio, gli intermediari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di altri autoveicoli, di parti ed accessori di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori". Per sapere come e dove fare richieste per ricevere il rimborso del pagamento del bollo auto del 2020, si può cliccare qui. Questa è solo l'ultima iniziativa attuata da Regione Lombardia per venire incontro alle esigenze dei cittadini gravemente colpiti dalla pandemia e che ancora stanno patendo le conseguenze della crisi.