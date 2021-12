Regione Lombardia paga le parrucche alle donne malate di tumore, stanziato quasi un milione di euro Regione Lombardia ha stanziato quasi un milione di euro per facilitare i malati oncologici nell’acquisto di parrucche a seguito della caduta dei capelli data dalle terapie.

Tumore al seno: il centro di senologia dell’ospedale San Giovanni (LaPresse)

Regione Lombardia ha approvato il rifinanziamento del contributo per l'acquisto di una parrucca da parte di chi si sta sottoponendo ad una terapia oncologica, sia essa la chemio o la radioterapia. La proposta è arrivata dall'assessora alla Solidarietà sociale Alessandra Locatelli ed è rivolta ad entrambi i sessi.

Regione Lombardia paga le parrucche ai malati oncologici

La Giunta ha approvato l'erogazione di un massimo di 250 euro a persona, stanziando in totale 942.000 euro. L'assessora Locatelli si è detta soddisfatta dell'approvazione, dicendo che "attraverso questa delibera diamo continuità ad un'iniziativa che è un segnale di attenzione verso le persone sottoposte a terapia oncologica". La Locatelli ha ricordato la sofferenza psicologica che può comportare la perdita dei capelli "in coloro che stanno lottando contro il cancro". Spesso, inoltre, l'acquisto di una parrucca rappresenta un esborso oneroso che non tutti si possono permettere. Per questi motivi, ha continuato l'assessora, "Regione Lombardia vuole favorire il ritorno alla socialità e migliorare la qualità di vita delle persone".

Nell'iniziative coinvolte Ats e Terzo settore

Poi, la Locatelli ha spiegato che nell'iniziativa sono coinvolte le varie Ats lombarde: "Nella realizzazione di questa misura sono coinvolte le Ats, a cui è affidata la regia dell'iniziativa gli enti del Terzo settore, che si occupano di fornire supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche che hanno aderito alla misura, operando sia attraverso il supporto alle stesse nelle procedure per l'ottenimento del contributo tramite il sistema Bandi online" che tramite la fornitura diretta a tutti i cittadini che ne facciano richiesta e abbiano i requisiti.