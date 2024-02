“Regala un buono per poter guidare un vero carro armato”: polemiche sull’iniziativa per San Valentino I gestori dell’Apokas Paintball Park di Merate (Lecco) hanno lanciato un’iniziativa per San Valentino: regalare la possibilità di poter guidare un carro armato. Un’esperienza che ha lanciato diverse polemiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcuni frame del video pubblicato su Facebook

I gestori dell'Apokas Paintball Park di Merate, comune che si trova nella provincia di Lecco, hanno lanciato un'iniziativa per festeggiare San Valentino: regalare un buono per guidare un mezzo corazzato. Un'idea discutibile considerato il periodo delicato che stiamo vivendo. Da Gaza all'Ucraina, sono infatti diversi i conflitti che stanno mietendo migliaia di vittime. Eppure, nonostante questo, l'evento è andato sold out e si è reso necessario creare liste d'attesa.

Il costo dell'esperienza può costare fino a 500 euro

L'Apokas ha un museo che ospita una ventina di mezzi militari che appartengono a diverse epoche. Ci sono una decina di carri armati, jeep, furgoni ed elicotteri. I visitatori possono guidarli pagando dai 189 ai 499 euro: il biglietto è valido da lunedì a domenica e consente di poter guidare il mezzo – rigorosamente in coppia – per circa un'ora e mezza.

Le polemiche

Alcune persone hanno lasciato diversi commenti critici sotto i video condivisi sui social network in cui è stata proposto l'evento: "Ci hanno scritto di andare in Ucraina o a Gaza a lanciare certe iniziative. Ma noi non siamo dei guerrafondai, anzi partecipiamo a diverse iniziative di sensibilizzazione a favore della pace", ha affermato il responsabile Daniele Carbone in un'intervista al quotidiano La Repubblica.

Leggi anche Uomo precipita per 10 metri in montagna e muore: inutili i soccorsi

Tra queste ha citato il carro armato sommerso di libri posizionato ad aprile 2022 fuori da Palazzo Reale per l'installazione ‘Solo la cultura può fermare la guerra' e i presepi che rimandavano alla situazione di Gaza per Natale.

Carbone vede in questa attività un deterrente: "Chi lo prova, alla fine dell'esperienza è spesso esausto e di certo non si dimenticherà più che la guerra non è affatto un gioco", sostiene.