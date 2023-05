Rapina almeno 6 supermercati, arrestato 45enne: in carcere anche la donna che gli dava rifugio Il 45enne Giacomo Capra è stato arrestato mentre stava cercando di rapinare un supermercato. I carabinieri lo ritengono responsabile di almeno altri 6 colpi. Con lui, è stata arrestata anche una donna (già ai domiciliari) che gli garantiva un rifugio.

Un uomo di 45 anni, Giacomo Capra, è stato arrestato a Brescia con l'accusa di aver rapinato almeno sei supermercati. Le indagini condotte dai carabinieri di Verolanuova hanno permesso di ricostruire il metodo che usava per i suoi colpi e anche di rintracciare chi gli garantiva un rifugio sicuro. Si tratta di una donna di Manerbio che stava già scontando gli arresti domiciliari. Il 45enne è stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 27 aprile e la donna è stata trasferita in carcere.

Le rapine ai supermercati bresciani

Capra, che ha precedenti per rapina e spaccio di droga, è accusato di aver rapinato a mano armata sei supermercati. Questi si trovano nei comuni bresciani di Bassano Bresciano, Offlaga, Manerbio, Travagliato, Rovato e Bagnolo Mella. Inoltre, sarebbe ritenuto responsabile di un settimo colpo che ha avuto come vittima un uomo rapinato all'esterno di un outlet in Franciacorta.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Verolanuova. Ascoltate le testimonianze e visionate le registrazioni delle telecamere di sicurezza, i militari hanno ricostruito il metodo che il 45enne usava per i suoi colpi. Si avvicinava al supermercato con un motorino al quale era stata già tolta la targa e con un casco scuro che nascondeva il volto. Una volta entrato, si faceva dare i soldi dagli impiegati alla cassa e se ne andava.

Il 45enne trovava rifugio da amici e conoscenti

Non aveva, però, un luogo sicuro in cui tornare. Infatti, i carabinieri hanno scoperto che da parecchio tempo Capra era senza fissa dimora. Allora cercava rifugio a casa di amici e conoscenti. In particolare, era solito andare a Manerbio. Lì veniva ospitato da una donna con cui aveva una relazione che nel frattempo stava scontando gli arresti domiciliari per violazioni sugli stupefacenti.

I carabinieri sono riusciti a localizzare l'ultimo luogo in cui il 45enne aveva dormito e a seguirlo mentre stava cercando di rapinare un altro supermercato lo scorso 27 aprile, questa volta a Coccaglio. La donna che lo ospitava, invece, è stata trasferita in carcere.