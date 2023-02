Ragazzo di 22 anni precipita per 5 metri alle Cave di Molera: ricoverato in gravi condizioni Un 22enne è caduto per circa 5 metri alle Cave di Molera, in provincia di Varese. Per l’impatto con il terreno roccioso, ha riportato traumi al torace, al bacino e alla schiena.

A cura di Enrico Spaccini

Le Cave di Molera (foto da Facebook)

Un ragazzo di 22 anni è precipitato per circa cinque metri alle Cave di Molera, nei boschi di Malnate in provincia di Varese. I soccorsi sono intervenuti poco prima delle 13 di oggi, martedì 28 febbraio, nel Parco Valle del Lanza. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto accidentalmente all'interno della cava. Al momento non ci sono altri dettagli sulle cause dell'incidente.

L'intervento dei soccorsi e il trasferimento all'ospedale di Varese

Il 22enne sarebbe caduto per diversi metri prima di impattare sul terreno roccioso. Recuperato dagli operatori del 118, arrivati in ambulanza in codice rosso insieme al vigili del fuoco di Varese con un'autopompa e gli specialisti del nucleo Speleo alpino fluviale, è stato affidato alle cure dei paramedici. Dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato traumi al torace, al bacino e alla schiena. Le sue condizioni sono considerate gravi. Da qualche tempo, le cave non sarebbero visitabili per il pericolo di crolli.

Gli escursionisti precipitati sul monte Grignone

Solo tre giorni fa, due escursionisti sono morti precipitando sul monte Grignone in provincia di Lecco. Riccardo Farina e Christian Cornago, rispettivamente di 36 e 39 anni, erano impegnati in una scalata quando sono caduti nel canale ovest della Grigna Settentrionale.

Con loro c'erano altri due alpinisti che, non vedendoli più, hanno dato l'allarme. Farina e Cornago erano amici sin dai tempi della scuola. Uno aveva iniziato poi a lavorare come perito in un'azienda farmaceutica, mentre l'altro guidava mezzi per il trasporto del bestiame. A unirli c'è sempre stata la passione per la montagna. Il funerale dei due amici è stato celebrato insieme.