Ragazzo di 21 anni accoltellato otto volte durante un’aggressione in corso Como a Milano Un ragazzo di 21 anni è stato portato in codice rosso in ospedale con un polmone collassato dopo esser stato vittima di un’aggressione da parte di tre minori in corso Como a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Un ragazzo di 21 anni è stato colpito da otto coltellate mentre si trovava in corso Como a Milano. Per il tentato omicidio gli agenti della volante della Questura di Milano, intervenuti alle 2.30 dopo la segnalazione dell'aggressione, hanno arrestato tre minori di 16 e di 17 anni in flagranza di reato.

Agli agenti è arrivata la segnalazione di un'aggressione ad alcuni ragazzi da parte di una decina di giovani nordafricani. Durante la violenza, avvenuta in piena notte e nel cuore della movida milanese, è rimasto ferito un ragazzo di 22 anni alla mano e il 21enne che ha riportato ferite ben più gravi a causa delle numerose coltellate. Il 22enne è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, mentre per il ragazzo più grave è stato necessario il trasporto con la massima urgenza in ospedale. Il 21enne è stato soccorso con un un polmone collassato.

Subito sono scattate le indagini dei poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia, impegnati nel servizio di controllo territorio tra porta Venezia e corso Como. In poco tempo hanno individuato tre minorenni responsabili dell'aggressione: uno di loro è stato trovato con ancora i vestiti sporchi di sangue. A confermare la loro colpevolezza sono stati anche gli amici delle vittime che li hanno subito riconosciuti. Si trattano di un ragazzo italiano di 16 anni e di due ragazzi di 16 e di 17 anni originari del Marocco. Dovranno ora rispondere di tentato omicidio.