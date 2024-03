Ragazzo di 19 anni sfregiato al volto a Milano: arrestate 11 persone Undici persone sono state arrestate a Milano perché accusate di aver aggredito un 19enne: lo hanno sfregiato sul viso. In ospedale gli sono stati dati 80 punti di sutura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 19 marzo, gli agenti della squadra mobile della Questura di Milano insieme ai colleghi del Compartimento Polfer per la Lombardia, hanno arrestato undici persone. Tutti, che hanno tra i 19 e i 36 anni, sono accusati di aver sfregiato al volto un ragazzo di 19 anni. Il taglio, che andava dalla fronte al mento, ha richiesto ben ottanta punti di sutura. La banda voleva rapinarlo del suo borsello, in cui c'erano alcuni effetti personali. In particolare modo: lo smartphone e il portafogli.

L'aggressione è avvenuta di fronte l'ingresso della stazione Porta Garibaldi

Le indagini coordinate dal VII dipartimento della Procura hanno permesso di seguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti e undici. L'aggressione contestata è avvenuta il 6 agosto 2023 e precisamente in piazzale Freud che si trova davanti all'ingresso della Stazione Porta Garibaldi a Milano. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni di alcuni testimoni acquisite dagli investigatori, hanno permesso di ricostruire l'intera dinamica della vicenda.

La vittima presa di mira già sul treno

La vittima stava rientrando a casa dopo una giornata di relax trascorsa a Lecco con alcuni amici. Già sul treno il giovane e la sua comitiva sarebbero stati presi di mira dal gruppo. Una volta scesi dal treno, la situazione è poi degenerata: la banda ha infatti dato vita a una violentissima aggressione. Il ragazzo è stato rapinato del borsello e sfregiato probabilmente con un coccio di bottiglia: è stato trasferito in ospedale con il vistoso taglio sul viso e diverse contusioni.