Ragazzo di 13 anni travolto da un’auto mentre era in bicicletta: trasportato in ospedale Da una prima ricostruzione dell’accaduto, il 13enne era in sella alla sua bici quando sarebbe stato sbalzato per qualche metro riportando alcune ferite di media gravità.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura a Grumello Cremonese. Qui verso le 17 di oggi 8 aprile un ragazzino di 17 anni è stato investito e travolto da un'auto che viaggiava lungo la provinciale 48 in paese. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, il 13enne era in sella alla sua bici quando sarebbe stato sbalzato per qualche metro riportando alcune ferite di media gravità. Subito si sono allertati i soccorsi intervenuti sul posto in poco tempo: i medici e paramedici arrivati con automedica e ambulanza hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il giovane in codice giallo all'ospedale maggiore di Cremona. Non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la donna alla guida dell'auto. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore.

Bambino di 11 anni travolto da un'auto nel Bresciano

Solo pochi giorni fa un incidente simile era accaduto a Trenzano, comune in provincia di Brescia, quando martedì 5 aprile un bambino di 11 anni è finito con la sua bicicletta contro un'auto lungo via Don Girolamo Pietta, a pochi metri dall'Istituto comprensivo che stava per raggiungere per iniziare le lezioni. Entrambi viaggiavano a bassissima velocità però il piccolo è caduto sull'asfalto. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: la chiamata al 118 è arrivata alle 8.15. Sul posto si sono precipitati i medici e paramedici in ambulanza e in auto medica. Il piccolo è stato portato in ospedale per accertamenti ma non è in pericolo di vita. Illeso l'automobilista.