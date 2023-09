Ragazzo 20enne interviene perché stanno molestando sua sorella, ma lo picchiano e gli fratturano una gamba Un 20enne di Corte de’ Cortesi (Cremona) è stato picchiato da due uomini perché era intervenuto per difendere sua sorella. Gli aggressori sono stati poi identificati dalla targa dell’auto con cui sono fuggiti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un ragazzo di 20 anni residente a Corte de' Cortesi, piccolo comune in provincia di Cremona, è stato picchiato da altri due uomini proprio sotto casa. Il giovane era intervenuto per difendere sua sorella che era stata presa di mira dai due sconosciuti, i quali alla fine si sono accaniti sul 20enne. Nonostante la fuga in auto, gli aggressori sono stati identificati dai carabinieri, mentre il 20enne si trova ora ricoverato all'ospedale Maggiore di Cremona con una gamba fratturata. La ragazza è rimasta illesa.

Le molestie sotto casa

È accaduto ieri sera, sabato 23 settembre, poco dopo le 22:30. Una ragazza residente di Corte de' Cortesi, di origine straniera, stava tornando a casa dopo un turno di lavoro quando è stata avvicinata da due connazionali.

Questi le hanno rivolto attenzioni moleste al punto che la ragazza si stava spaventando. Allarmato dalle voci che sentiva provenire da sotto casa, il fratello della donna è intervenuto piazzandosi tra lei e i due aggressori. La situazione, però, è degenerata ancora al punto che i due hanno picchiato il 20enne arrivando a fratturargli una gamba.

L'intervento dei carabinieri e dei soccorsi

A riportare la calma ci hanno pensato i carabinieri di Castelverde e Vescovato che sono intervenuti poco dopo. Gli aggressori sono fuggiti in auto, ma dalla targa del mezzo è stato possibile e tutt'altro che difficile procedere con la loro identificazione.

Sul luogo del pestaggio è stata fatta intervenire un'ambulanza del 118. Dopo aver stabilizzato e prestato le prime cure al 20enne, i sanitari lo hanno trasportato con codice giallo all'ospedale Maggiore di Cremona. Il ragazzo è ancora ricoverato, mentre sua sorella non ha subito particolari conseguenze fisiche.