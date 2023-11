Ragazzino di 14 anni investito e ucciso dal trattore del padre: la ricostruzione dell’incidente È in fase di accertamento la dinamica che ha portato alla morte di un 14enne a Caronno Varesino (Varese). Il ragazzo, secondo quanto emerso finora, sarebbe rimasto incastrato tra gli ingranaggi del trattore guidato dal padre.

La dinamica dell'incidente avvenuto lo scorso martedì 31 ottobre a Caronno Varesino (in provincia di Varese) che ha portato alla morte di un 14enne è ancora al vaglio dei carabinieri, ma sembra ormai chiaro che sia stata una tragica fatalità. Erano le prime ore del pomeriggio quando il ragazzino sarebbe rimasto impigliato al verricello legato al trattore guidato da suo padre, finendo con il rimanere schiacciato tra i meccanismi del mezzo agricolo. I soccorsi sono arrivati anche con l'elicottero, ma per il 14enne non c'è stato nulla da fare.

Una prima ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto ricostruito finora, il 14enne studente di prima superiore era impegnato in alcuni lavori nel campo di proprietà della famiglia insieme a suo padre. Tra questi, ci sarebbe anche il taglio di alcune piante. Per facilitare le operazioni, l'uomo avrebbe impiegato un trattore che aveva munito di argano e verricello per spostare il materiale da sgomberare.

Il trattore pare stesse trascinando una pianta appena tagliata, quando il 14enne sarebbe rimasto impigliato. In pochi attimi, il ragazzino è finito per incastrarsi tra i meccanismi del mezzo agricolo che non gli hanno lasciato scampo.

L'intervento dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

Di quanto accaduto è stata informata la Procura di Varese e le indagini per definire meglio le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in corso. Se ne stanno occupando i carabinieri del Comando provinciale che sono arrivati sul posto insieme ai soccorsi. A telefonare al 112 è stato il padre del ragazzino. In pochi minuti al campo, che si trova quasi al confine con il vicino paese di Carnago, sono arrivati i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco.

I pompieri giunti con un'autopompa hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e hanno provato ad aiutare i sanitari a salvare la vita al 14enne. Tuttavia, le ferite riportate dal ragazzino nell'incidente erano così gravi che non è stato possibile far altro che constatare il suo decesso.