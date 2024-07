video suggerito

Ragazzino di 11 anni diabetico bullizzato e derubato: denunciati due tredicenni Un ragazzino di undici anni, che soffre di diabete, è stato bullizzato da due ragazzini di tredici anni che lo hanno anche rapinato. I due sono stati individuati e denunciati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due ragazzini di tredici anni sono stati denunciati in provincia di Brescia perché accusati di rapina nei confronti di un undicenne. Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, i due lo avrebbero bullizzato per diverso tempo. La vittima frequenta una scuola media di un paese della Bassa. Il padre ha denunciato ai carabinieri di Desenzano quanto il figlio è stato costretto a subire.

I militari hanno subito avviato le indagini e hanno scoperto che, in diverse occasioni, i due giovani si sarebbero piazzati fuori dal bagno per chiedere denaro ai più piccoli. Nel caso in cui non li avessero avuti, avrebbero impedito loro di entrare o li avrebbero sbattuti al muro derubandoli della merenda che, nel caso dell'undicenne, è un enorme problema considerato che è diabetico.

Come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, il genitore, oltre a denunciare alle autorità, aveva chiesto spiegazioni anche alla dirigente scolastica. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di scoprire chi erano gli autori di gesti simili. I due tredicenni sono stati identificati e denunciati. Adesso dovranno rispondere dell'accusa di rapina. Per la vittima questo è sicuramente un enorme passo che potrebbe porre fine all'incubo che è stato costretto a vivere per tutto l'anno scolastico.

Non è chiaro però se dal punto di vista scolastico i due bulli subiranno o meno conseguenze.