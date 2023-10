Ragazzino 14enne in scooter non si ferma all’alt: raggiunto, colpisce un carabiniere con il casco Un 14enne che girava in scooter a Viadana (Mantova) non si è fermato all’alt dei carabinieri. Una volta raggiunto, ha colpito con il casco un militare, ferendolo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 14enne è stato raggiunto dai carabinieri dopo che non si è fermato all'alt e ha ferito uno di loro colpendolo con il casco. Il ragazzino, come riportato dai militari, stava guidando in modo pericoloso per le vie del centro di Viadana (in provincia di Mantova). Per questo motivo, la pattuglia aveva deciso di fermarlo per un controllo intorno alle 13:30 di oggi, venerdì 13 ottobre. Il 14enne, però, invece di fermarsi ha continuato la sua corsa sulla statale 358 arrivando quasi nel territorio emiliano.

La corsa con lo scooter e l'aggressione al carabiniere

I carabinieri sono riusciti a fermarlo quando ormai era arrivato in prossimità del ponte sul fiume Po che collega Viadana a Boretto, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. Già nei primi istanti, il ragazzino si sarebbe dimostrato aggressivo facendo resistenza alle richieste dei carabinieri.

Ad un certo punto, quando uno dei militari gli ha chiesto il motivo per il quale non si era fermato all'alt e i documenti di riconoscimento, il 14enne lo ha colpito con il casco.

Il 14enne è stato accompagnato in caserma

Una volta identificato, il 14enne è stato portato in caserma. Qui, i militari hanno avvisato i suoi genitori, residenti come lui nella provincia di Reggio Emilia. Ora la posizione del ragazzino passerà al vaglio dell'autorità giudiziaria, alla quale in queste ore sono stati trasmessi gli atti.

Per quanto riguarda il carabiniere colpito, le ferite riportate non sono considerate gravi. Il 40enne è stato comunque soccorso da un'ambulanza del 118 e poi trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, in provincia di Cremona.