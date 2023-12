Ragazza picchiata e strangolata dal fidanzato, il padre: “Sono preoccupato per la vita di mia figlia” Una ragazza è stata picchiata dal fidanzato nella sua casa a Monza. Sarebbe stata la coinquilina a intervenire in suo aiuto e a chiamare le forze dell’ordine. Il padre, che vive a Napoli, dice di essere “seriamente preoccupato” per la vita della figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

La foto delle ferite riportate dalla ragazza (foto da Francesco Emilio Borrelli – Facebook)

Una ragazza di Napoli è stata picchiata e strangolata a Monza dal compagno che sarebbe ancora a piede libero. A riportare quanto accaduto alcuni giorni fa è il deputato Francesco Emilio Borrelli attraverso un post pubblicato su Facebook in cui cita anche quanto raccontato dal padre della vittima: "Il fidanzato abita a poche centinaia di metri di distanza e io già immagino il peggio. I carabinieri mi hanno detto che devono aspettare la risposta del giudice prima di intervenire, ci sentiamo abbandonati".

Il racconto del padre della vittima

Quello che è successo alcuni giorni fa alla ragazza di Mugnano, in provincia di Napoli, sarebbe solo l'ultimo "di una serie di episodi di violenza che mia figlia ha subito nel corso degli ultimi mesi", ha spiegato il padre al deputato Borrelli. La giovane sarebbe stata picchiata e strangolata dal compagno mentre si trovava a Monza. A fermare l'aggressione sarebbe stata la coinquilina della vittima che poi ha chiamato le forze dell'ordine.

"Sono seriamente preoccupato per la vita di mia figlia", ha affermato il padre della ragazza, "il mia figlia ha subito nel corso degli ultimi mesi". La giovane, infatti, dopo l'aggressione è tornata a Napoli dalla famiglia ma nel giro di pochi giorni dovrebbe ripartire ancora per Monza. "I carabinieri mi hanno detto che devono aspettare la risposta del giudice prima di intervenire, ma come può passare tutto questo tempo in una situazione così pericolosa?".

"Alle denunce devono seguire azioni rapide e concrete"

A fare eco all'appello del padre della ragazza ci ha pensato il deputato Borrelli con una nota condivisa con la consigliera comunale a Mugnano di Europa Verde Giusy Mauriello: "Alle denunce devono seguire azioni rapide e concrete da parte della magistratura e delle forze dell’ordine, altrimenti ogni sforzo diventa inutile".

Quello che sostengono i politici è: "Non possiamo dire a tutti ‘denunciate’ e poi non accade nulla, chiediamo che si faccia tutto il possibile per tutelare questa vita, questa ragazza, questa famiglia". Come riportato da MbNews, il ragazzo sarebbe stato rintracciato oggi 19 dicembre dopo che si era reso irreperibile e gli ha notificato il provvedimento di ammonimento.