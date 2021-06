Tragedia a Lierna, in provincia di Lecco. Qui una ragazza oggi martedì 8 giugno, verso le 13, è stata investita da un treno nei pressi della stazione. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i paramedici di un'ambulanza in codice rosso insieme ai medici dell'automedica ma purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni risulta una giovane ragazza di vent'anni: la polizia ha ritrovato sulla banchina il suo zaino. Ora resta da capire quanto accaduto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto: per ora non si esclude nessuna pista investigativa. Intanto la circolazione dei treni è andata in tilt.