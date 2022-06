Ragazza con la sindrome di Down scompare prima dell’esame di terza media Sui social amici e parenti hanno pubblicato anche un video in cui chiedevano aiuto per ritrovare Sara. Doveva andare a scuola per sostenere gli esami di terza media, ma non era mai arrivata.

A cura di Enrico Spaccini

Sara Haikal ha 15 anni e per alcune ore nessuno ha avuto notizie di lei. Come tutte le mattine, anche quella di martedì 14 giugno era uscita presto di casa per andare a scuola, all'istituto "Trilussa" in via Arturo Graf a Quarto Oggiaro a nord-ovest di Milano.

Come per tutti gli studenti lombardi, anche per lei le lezioni sono finite l'8 giugno, ma c'erano ancora gli esami di terza media da affrontare. Tuttavia, non era ancora arrivata a scuola. L'ultima volta che qualcuno l'ha vista, era vicina alla fermata dell'autobus 57 intorno alle 8. Subito amici e parenti si sono allarmati: hanno pubblicato sui social le foto di Sara, il numero di telefono da chiamare in caso qualcuno la vedesse in giro da qualche parte, e pure un video dove dicono chi è la 15enne.

Sua madre, Hala Hassan, la descrive come una ragazzina che ha paura di tutti, che non si ferma mai a parlare con nessuno. Indica anche alcuni segni particolari che potrebbero aiutare chi la incontra a riconoscerla: quella mattina Sara indossava pantaloni neri, aveva una maglietta rosa con un "8" disegnato sopra ed è affetta dalla sindrome di Down.

Il ritrovamento di Sara dall'altra parte della città

La prima persona che ha capito che Sara non doveva trovarsi alla fermata di Corvetto è stata una donna araba. Guardando una piantina di Milano, si può vedere come sia arrivata praticamente dall'altra parte della città, a sud-est di Milano e quasi al capolinea della metro Gialla M3. La donna che ha riconosciuto Sara ha subito avvertito i carabinieri, alla quale poi è stata affidata fino all'arrivo dei parenti. Per fortuna Sara era in ottime condizioni, aveva solo sbagliato strada.