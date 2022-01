Raccoglie un petardo e gli esplode in mano: ragazzo 15enne perde quattro dita a Luino Un ragazzino di 15 anni ha subìto l’amputazione di quattro dita della mano destra a causa dell’esplosione di un petardo raccolto da terra. L’incidente a Luino, nel Varesotto.

Un ragazzo di soli 15 anni ha perso quattro dita di una mano a causa dell'esplosione di un petardo che aveva raccolto per strada. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 15 gennaio, a Luino, nella zona dietro la stazione ferroviaria. Il ragazzo, un adolescente residente in una frazione di Porto Valtravaglia, nel Varesotto, avrebbe raccolto il petardo inesploso, un residuo dei festeggiamenti di Capodanno, e l'avrebbe acceso. La bombetta però gli è esplosa improvvisamente in mano, dilaniando l'arto destro.

Il ragazzino era stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove i medici purtroppo, come confermato alla testata locale "Varesenews" dal sindaco di Porto Valtravaglia, Ermes Colombaroli, gli hanno dovuto amputare quattro dita. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Luino, che questa mattina hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella zona di via Carnovali, dove si è verificato lo scoppio. Pare che sul posto, dove non ci sarebbero videocamere di sorveglianza, siano stati trovati ancora molti residui di petardi esplosi per i festeggiamenti di Capodanno.

Vano l'appello dell'amministrazione comunale

Proprio in occasione del Capodanno l'amministrazione comunale di Porto Valtravaglia aveva invitato tutti i concittadini "rispettare i più indifesi, bambini, anziani e gli animali" evitando i festeggiamenti con "botti che possono essere pericolosi, spaventare e creare numerosi problemi e incidenti". Un messaggio che si è si è rivelato tristemente profetico, anche se l'incidente si è verificato nella vicina Luino.