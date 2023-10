Quattromila persone pagano fino a 900 euro per sentire il “guru ignorante” a Milano Jaggi Vasudev, conosciuto nel mondo come Sadhguru (“guru ignorante”), ha dato vita all’evento di meditazione più grande d’Italia. All’Allianz Cloud Arena di Milano si sono presentate più di 4mila persone, alcune di esse hanno pagato anche 900 euro per ascoltare gli insegnamenti del mistico indiano.

A cura di Enrico Spaccini

Sadhguru a Milano (foto da Instagram)

Più di 4mila persone hanno partecipato ieri sera, domenica 1 ottobre, all'evento Incontra, interagisci e medita con Sadhguru. Si è trattato del più grande programma di meditazione che si sia mai svolto in Italia. Il costo dei biglietti partiva da 105 euro, ma c'è chi ne ha pagati 900 per ottenere un posto nelle prime file dell'Allianz Cloud Arena di Milano (il vecchio Palalido) in modo tale da poter ascoltare al meglio le parole di Jaggi Vasudev, il guru "ignorante" più celebre dell'Occidente seguito anche da star hollywoodiane come Will Smith e Matthew McConaughey.

Chi è Sadhguru

Nato nel 1957 a Mysore, nel Sud-Ovest dell'India, Jaggi Vasudev era l'ultimo di quattro fratelli e già da piccolo, ha raccontato in un'intervista, "sentiva di non sapere assolutamente niente, mentre quelli attorno a lui sembravano sapere tutto". Una specie di Socrate orientale che, crescendo, si è laureato in letteratura inglese e ha iniziato a girare l'India in motocicletta.

Sadhguru a Milano (foto da Instagram)

Con un suo amico ha fondato un'impresa di costruzioni edili, che, però, ha abbandonato dopo aver vissuto la sua prima esperienza mistica. Aveva 25 anni, era il 1982, e con la sua motocicletta era salito su una collina vicino a Mysore. In quel momento, ha raccontato Sadhguru, "per la prima volta non sapevo cos'ero io e cosa non ero io".

I libri, le fondazioni e le contestazioni

Con le sue idee e i suoi insegnamenti, Sadhguru (letteralmente "guru ignorante") ha pubblicato decine di libri sulla meditazione, come il bestseller La gioia è alla portata di tutti. Nel 1992 ha fondato la Isha Foundation, un'organizzazione ufficialmente no-profit che si mette al servizio delle persone e che offre nei suoi oltre 300 centri sparsi in tutto il mondo ritiri di yoga a pagamento.

Ospite di forum mondiali come quello nella sede delle Nazioni unite e quella dell'Unesco, il World economic forum e la Banca mondiale, oltre che nelle sedi di Google e Microsoft, Sadhguru nel 2017 è stato insignito del Padma Vibhushan, il secondo più alto riconoscimento civile del governo indiano. Contestato dai movimenti ambientalisti per i luoghi in cui ha deciso di costruire i centri della sua fondazione, nel 2022 ha creato il movimento SaveSoil, "salva il suolo", con l'obiettivo di sensibilizzare opinione pubblica e politica sul tema della desertificazione.

L'evento a Milano

Nella serata di domenica 1 ottobre l'Allianz Cloud Arena di Milano ha fatto registrare il tutto esaurito. Oltre 4mila persone hanno pagato da 105 a 900 euro per poter ascoltare dal vivo le parole di Sadhguru. Vasudev si è presentato con barba, turbante e una maglia smanicata nera. Si è seduto in prima fila, al posto numero 6, per poi salire sul palco e iniziare il suo discorso durato ore.

Più di 4mila persone hanno assistito all’evento di Sadhguru a Milano (foto da Instagram)

Le parole del guru sono state interrotte solo da una meditazione di gruppo, che Vasudev ha guidato in prima persona. Alla fine, non poteva mancare il momento autografi ai fan milanesi e i saluti, rigorosamente a mani giunte.