Quattro mesi fa l’ultima lezione a teatro a Milano di Piero Angela Piero Angela aveva regalato una delle sue ultime lezioni a Milano a fine marzo al teatro degli Arcimboldi: aveva raccontato tutti i misteri dell’oceano.

A cura di Giorgia Venturini

Ha raccontato gli abissi e tutti i suoi misteri. Come solo lui sapeva fare. È stata questa l'ultima lezione che Piero Angela ha regalato a Milano in un Teatro degli Arcimboldi attento ad ascoltare il grande divulgatore scientifico morto oggi sabato 13 agosto all'età di 93 anni. La sua serata di fine marzo sull'importante palco di Milano era intitolata "I Segreti del Mare" ed era accompagnato dall'esploratore e fotografo del mare Alberto Luca Recchi e dall'attore Giancarlo Giannini. La serata era stata condotta invece da Pino Strabioli. Piero Angela e Alberto Luca Recchi hanno scritto tre libri sul mare insieme al figli di Piero, Alberto Angela. E ancora una volta Piero Angela era stato capace di incantare.

L'ultimo messaggio di Piero Angela

A dare la notizia della morte è stato il figlio Alberto Angela che in un post su Facebook ha pubblicato la foto del padre con la scritta: "Buon viaggio papà". Pochi minuti dopo è stato il suo programma SuperQuark sempre tramite i social a pubblicare il suo ultimo messaggio: "Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi". Poi il saluto: "Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio. Piero Angela". Ma il suo non è un addio: Piero Angela "ci ha lasciati come desiderava", ovvero lavorando a una nuova edizione di SuperQuark. Verranno pubblicate prossimamente puntate inedite di SuperQuark. Segno che le sue lezioni non termineranno mai.

L'amore per la moglie Margherita Pastore, ex ballerina della Scala

A legare Piero Angela a Milano non sono solo i suoi tanti incontri ed eventi pubblici a cui ha partecipato. Qui Piero Angela ha trovato l'amore: sua moglie Margherita Pastore era una ballerina del Teatro Alla Scala di Milano. "Conobbi Margherita alla festa di un'amica", aveva raccontato Piero. "Lei aveva 18 anni, io 24-25, mi misi al pianoforte e la conquistai. Era all'ultimo anno alla Scala, una ballerina con un grande avvenire, poi arrivò King Kong a sbaragliare tutto. Ci siamo sposati, abbiamo avuto subito i nostri due figli di cui siamo felicissimi".